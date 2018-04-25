25 Nisan 2018 21:18

'Tsunami' resim sergisi Maltepe’de açıldı

'Tsunami' resim sergisi Maltepe’de açıldı
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, sanat yaşamına Bodrum’da devam eden ressam Hayrettin Erses’in, “Tsunami” isimli resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı.
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Sergide, deniz ve okyanuslarda çok büyük şiddette meydana gelen depremler neticesinde ortaya çıkan tsunamiyi resmeden eserlerine de yer veren Hayrettin Erses, “Tsunamiyi, ulaşım ve iletişim olanaklarının az olduğu zamanlarda pek bilmiyorduk ama şimdi biliyoruz. Son tsunamilerden sonra denizlerin o kadar da masum olmadığını düşündüğümden, resimlerimde masumluk, sakinlik, huzur ve mutluluğu aramaya çalıştım” dedi. Sergi, 29 Nisan’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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