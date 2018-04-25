'Tsunami' resim sergisi Maltepe’de açıldı

Sergide, deniz ve okyanuslarda çok büyük şiddette meydana gelen depremler neticesinde ortaya çıkan tsunamiyi resmeden eserlerine de yer veren Hayrettin Erses, “Tsunamiyi, ulaşım ve iletişim olanaklarının az olduğu zamanlarda pek bilmiyorduk ama şimdi biliyoruz. Son tsunamilerden sonra denizlerin o kadar da masum olmadığını düşündüğümden, resimlerimde masumluk, sakinlik, huzur ve mutluluğu aramaya çalıştım” dedi. Sergi, 29 Nisan’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.