Beylikdüzü'nde anne bebek pilatesi başladı

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Anne Bebek Pilatesi” eğitimine katılan anneler, bebekleriyle birlikte hem spor yaptılar hem de keyifli zaman geçirdiler.

Kucaklarında bebekleriyle pilates yapan annelerle bebekler hoş görüntüler oluşturdu. “Hoş Geldin Bebek” projesi ile Beylikdüzü ilçesindeki anne babaların mutluluğunu paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, şimdi de anne ve bebekler için “Anne-Bebek Pilatesi” projesini hayata geçirdi.

8-18 aylık bebeği olan tüm annelerin bebekleri ile birlikte katılımına açık olan pilates dersleri ile anneler artık hem bebekleri ile birlikte spor yapıp forma girecek hem kendilerine vakit ayıracak hem de bebekleri ile kaliteli zaman geçirebilecekler.

Anneler İçin Spor Çocuklar İçin Oyun



“Anneler mutlu, çocuklar huzurlu” sloganıyla başlayan proje ile anne ve bebek arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi, bebeklerin fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimleri ve annelerin doğum sonrasındaki kilolarını daha kolay vermesi amaçlanıyor. Keyifli geçen derslerde, anneler ve bebekler için her şeyin serbest olduğu, güvenli bir alan sunuluyor. Bu sayede, bebekler derse kolaylıkla adapte oluyor ve anneler, istedikleri zaman bebeğini kucağına alabiliyor, onu besleyebiliyor, onunla egzersiz alanı içinde gezebiliyor.

Katılım Sertifikası Verilecek

Beylicium AVM’nin 3.katında bulunan Spor Salonu’nda yapılan pilates eğitimi, anne ve bebeğin birlikte yapabileceği egzersizlerden oluşuyor. Bebeklerin pilatesle henüz birkaç aylıkken tanışmasına fırsat veren ve 3 ay sürecek eğitim programı; salı ve cuma günleri, saat 13:00-14:00 ve 14:00-15:00 olmak üzere 2 grup halinde yapılıyor. Eğitimleri aksatmadan tamamlayan annelere katılım sertifikasının da verileceği Anne Bebek Pilatesi Eğitimi”ne kayıt olmak isteyen anneler, 444 09 39 numaralı çağrı hattından detaylı bilgi alabilirler.