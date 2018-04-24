AKP'li belediye 23 Nisan'da çocuk parkına beton döktü

Belediyenin mahkeme kararını beklemeden, üstelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuk parkına beton döktüğü görüldü.

Öte yandan vatandaşlar, bir süredir belediyeyle mahkemelik durumda olduğu öğrenildi.

Tibaş Parkı'nın ismi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom binası önündeki saldırıda hayatını kaybeden Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın ismiyle değiştirilmişti.

Şehit Mete Sertbaş Parkı olarak değiştirilen arazinin, yeşil alanının hukuksuz bir şekilde gasp edildiğini söyleyen Üsküdar halkı, konuyla ilgili olarak Üsküdar Belediyesi'ne aylardır tepkilerini dile getiriyorlar.

Acıbadem Halk Gönüllüleri, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada"23 Nisan Çocuk Bayramında Üsküdar Belediyesi çocuk parkını işgal edip, hukuksuz inşaat yaptırıp beton döktürüyor" denilirken, "Bilirkişi raporunun şehircilik ilkelerine aykırı bulduğu, Üskudar Belediyesi'nin imar suçu işlendiği, yesil alan gaspı yapıldığı, usulsüz ruhsat duzenlediği inşaata, mahkeme kararını beklemeden alelacele, üstelik yasak olan 'bayram günu' beton dökmeye geldi. Mahkemenin davadaki bilirkişi raporu gereği durdurma kararı beklediğimiz hukuksuz inşaata, Üsküdar Belediyesi suçuna suç katarak göz yummaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme süreci devam ederken, bilirkişi raporunda ise Üsküdar halkı lehine,"Değerlendirmeler sonucunda, uyuşmazlık konusu ruhsat ve planın planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, mevcut mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde bir kanaat oluşmuştur" ifadeleri bulunuyor.

İşte 23 Nisan günü çocuk parkına yapılan o beton çalışması: