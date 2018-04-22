Cengiz Aytmatov'a Maltepe'de karanfilli anma

Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov, Maltepe’de isminin verildiği parkta oğlu ve Kırgızistan’dan gelen bir heyet tarafından karanfillerle anıldı.

Törene katılarak bir konuşma yapan Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederek, “Maltepe sayesinde babamın adı İstanbul sokaklarında yankılanıyor” dedi.

Doğumunun 89. yılında Maltepe Belediyesi tarafından ismi ilçede bulunan bir parka verilen ve aynı parka heykeli dikilen dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Kırgızistan’dan gelen bir heyet tarafından, karanfillerle anıldı.

Cevizli Cengiz Aytmatov Parkı’nda düzenlenen anma törenine yazarın oğlu Askar Aytmatov, Kırgızistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Abdıldacan Akmataliyev, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Temsilcisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) temsilcisi Kojageldi Kuluyev, 22 kişilik Kırgızistan Milli Dram Tiyatrosu oyuncuları ile Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Jale Yağcı ve Haydar Battal katıldı.

Ünlü yazarın oğlu Askar Aytmatov, sevgi ve kardeşlik içerisinde tüm Maltepelilerin babasına gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “Özellikle Maltepe Belediyesi’ne ve Başkan Ali Kılıç’a, tüm Maltepeliler adına teşekkür ediyorum. Maltepe’nin sayesinde babamın adı İstanbul sokaklarında yankılanıyor. Bu parka babamın adı verildi ve içerisine de heykeli dikildi. Çok mutluyum, babam hala yaşıyor” dedi. Anma sonrası Askar Aytmatov tarafından, Başkan Yardımcısı Jale Yağcı’ya, içerisinde Cengiz Aytmatov’un fotoğrafının yer aldığı bir tabak hediye edildi.