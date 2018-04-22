Maltepe Belediyesi’ne kadınlardan tam not

Hizmetlerini anlatan Kılıç’a kadınlar, alkışlarla destek verdi. Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Kılıç, Küçükyalı mahallesinden yüzlerce kadına 4 yıllık hizmetlerini anlatırken, toplantıya katılan kadınların talep ve sorunlarını da dinledi.

Sabahın erken saatlerinde Maltepe’de vatandaşlarla buluşup toplantılar yaptığını vurgulayan Kılıç, “Sabah 5’ten itibaren sokaklardayım. İşine gitmek için erkenden yola koyulan vatandaşlarımızla yan yana gelip, sorunlarını dinliyorum. Gün doğmadan ekmek parası kazanmak için kepengini açan esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyorum. Ev hanımları o saatlerde evlerinde olduğu için karşılaşma fırsatımız olmuyor. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, 18 mahallemizdeki ev hanımlarını, anneleri bir araya getirip hem sorunlarını dinliyoruz, hem de hizmetlerimizi anlatıp, öneri ve eleştirilerini alıyoruz” diye konuştu.

AYRIMSIZ HİZMET

Göreve gelmeden önce Maltepe’nin çözüm bekleyen sorunlarından oluşan 22 maddelik seçim bildirgesi hazırladığını ve burada verdiği sözlerin nerdeyse tamamını yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan, her yere eşit hizmet sunduk. 18 mahallemizde olduğu gibi Küçükyalı’da da önemli hizmetler yaptık. Modern ve teknolojik donanımı ile Adnan Kahveci Parkı’nın orada, Türkiye’nin ilk SGK anlaşmalı belediye hastanesini hizmete açtık. 2017 yılında hizmete açtığımız Tıp Merkezi’nde, bugüne kadar 160 binden fazla vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk. Yine mağdur kadınlara destek olmak amacıyla, Küçükyalı’da Kadın Danışma Merkezi açtık. Burada uzman psikolog, sosyolog ve hukukçularımızla kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Sanatı da ihmal etmedik. Ressam, yazar Fikret Otyam Sanatevi’ni hizmete açtık. Burada atölyelerde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz.”

Konuşmasının ardından gelen soruları tek tek yanıtlayan Başkan Kılıç, kadınlarla toplu resim çektirdi.