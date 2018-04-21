Bağlama ile kemança aynı sahnede buluşuyor

Maltepe, nefesleri kesecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için gün sayıyor.

Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor, Maltepe’de bir araya geliyor.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve muhteşem bir müzik ziyafetinin yaşanacağı gecede ikili, geleneksel Anadolu ve Mezopotamya ezgilerini doğaçlamalarıyla zenginleştirdikleri repertuvarlarıyla dinleyicilerinin karşısında olacak.

Yurtiçi ve yurtdışında sayısız konser veren, kaydettikleri ‘The Wind’ ve ‘Kula Kulluk Yakışır mı’ adlı albümler yayınlanan Erzincan ve Kalhor, geleneksel Anadolu ve Mezopotamya ezgilerini doğaçlamalarıyla zenginleştirdikleri repertuvarlarıyla dinleyicilerinin karşısında olacak. İkili, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 19.30’da sahne alacak.