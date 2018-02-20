İstanbul Metrosu ihalelerine ilişkin iptal kararı geri alındı

2018 yılının ilk günlerinde 6 metro hattının ihalesini daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için iptal ettiğini açıklayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şimdi de iptal edilen 6 metro hattından 4'ü ile ek protokol yaparak devam kararı aldıklarını açıkladı.

Kafaları karıştıran açıklamaya tepki gösteren CHP’li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı “İBB’yi yönetmek çocuk oyuncağı mı?” diye sordu.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2 Ocak günü Kadir Topbaş döneminde onaylanan 76,9 kilometrelik 6 metro hattının toplam 12 milyar 859 milyon liralık ihalesini iptal ettiğini açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen iptal kararıyla ilgili “Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir” açıklaması yapıldı. Mevlüt Uysal 19 Şubat günü de Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın tünellerinin birleştirilmesi töreninde konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak iptal kararının geri alındığını söyledi. Uysal, “İstanbul’da metro inşaatlarımız 5-6 yıldan önce bitmiyor. Firmaları davet ettik ve ‘Biz metro inşaatlarının çok hızlı şekilde bitirilmesini istiyoruz’ dedik. Firmalar, ‘Sözleşmelerimiz var. Zaten yapıyoruz’ dediler. Bunun üzerine iptal yazısı gönderdik. Hepsi geldi. Biz de onlara, ‘Zamanında bitmesini istiyoruz’ dedik. Dünyada metrolar ortalama 3-4 yılda biterken bizde niye 7-8 yılda bitiyor. Biz niye hep üst limitlerde dolaşıyoruz?” sorusunu sorduk” dedi.

“MAKUL BULDUK”

Başkan Uysal yüklenici firmalardan kendilerine, “Kamulaştırmaların hızlı sonuçlanmaması ve Anıtlar Kurulu gibi kuruluşlardan gerekli izinlerin çok çabuk alınmaması nedeniyle geciktiği” yönünde gerekçeler sunduklarını ve bu gerekçeleri makul bulduklarını belirterek şöyle devam etti: “Firmalara ‘Belediye olarak biz işimizi yapalım, müteahhit firma olarak da siz işinizi yapın’ dedik. Firma yetkilileri ‘Bundan memnuniyet duyacaklarını söylediler’. Onun için Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın inşaat kısmını zamanda bitirilirse 2018 yılının sonu 2019’un başında bitmiş olacak. Bunun taahhüdünü aldık ve ek protokol yapıyoruz. Şu anda devam eden Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı’nda ve öncesinde açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Hattı’ndan sonra Çekmeköy kısmının hızlı bitirilmesi konusunda anlaşmalara vardık. Yani iptal edilen 6 metro hattından 4 tanesiyle ek protokol yaparak devam kararı aldık. Diğer ikisiyle de yani Halkalı-Bahçeşehir Metro Hattı’nda bir güzergah değişikliğiyle yeni usule göre gelir getirici proje ile çalışması yapıyoruz. En az iki ay içerisinde şekillendireceğiz. Pendik-Tuzla Metro Hattı’nda da yine küçük bir güzergah değişikliğiyle onu da yapımcı firmayla mutabık kalırsak aynı ihale üzerinden devam edeceğiz.”

BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI MI?

Kafa karıştıran metro açıklaması ile ilgili akıllardaki soruları dile getiren CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, “İptal gerekçesi ekonomik olmamasıydı. Aradan geçen 1.5 ayda ihaleler ekonomik hale mi geldi? İstanbullular olarak bile bile pahalı metro ihalelerinin parasını ödemeye devam mı edeceğiz? “ dedi. “Çocuk oyuncağı mı bu iş?” diye soran Balyalı “Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyorsunuz. Ne yaptıklarını, kaç paraya ihale yaptıklarını, iptal ederse ne olacağını bilmiyorlar mı? İstanbul 15 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. İstanbul bu kadar gayrı ciddi bir yönetim anlayışını hak etmiyor” diye konuştu. Balyalı, ayrıca resmi kaynaklar incelendiğinde metro ihalelerinin hiçbirinin resmi olarak iptal edilmiş gözükmediğine de dikkat çekti.

TARTIŞMA YARATAN METRO İHALELERİ

. Kaynarca-Pendik-Tuzla: 1 milyar 613 milyon TL-Alsim Alarko

. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli: 2 milyar 342 milyon TL- Doğuş, Özaltın, Yapı Merkezi

. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe: 2 milyar 469 milyon TL- Gülermak, Nurol

. Kirazlı-Halkalı: 2 milyar 414 milyon TL-Makyol, Astur, İçtaş, Kalyon

. Başakşehir-Kayaşehir: 969 milyon 114 bin TL-Özgün, Şenbay, Söğüt

. Mahmutbey-Bahçeşehir: 3 milyar 49 milyon TL-Makyol, IC İçtaş, Astur