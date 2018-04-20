Maltepeli çocukların tiyatro keyfi

Maltepe Belediyesi, son 4 yılda gerçekleştirdiği ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle binlerce çocuğu, tiyatro ile buluşturdu. Belediyenin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 292 çocuk oyunu sergilenirken, 99 bin 346 çocuk bu oyunları izledi. Hafta sonları ücretsiz sahnelenen oyunlarla, çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine destek verildi. Aralarında Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun da bulunduğu tiyatro toplulukları, çocukların kişisel gelişimine katkı sunan, eğitici ve eğlendirici içerikli oyunlar sahneledi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, “En güzel geleceği, çocuklarımıza vermek için yola çıktık. Bu amaçla, her mahalleye kreş projemizi hayata geçirdik. Kültür merkezimizdeki tiyatro etkinlikleri ile hafta sonları çocuklarımızı, aileleriyle birlikte ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımız hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar” dedi.