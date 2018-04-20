Ali Kılıç koltuğunu minik öğrencilere devretti

Çocuklar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkarak, ülkemize hizmet edeceğiz” sözünü verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Maltepe Suzan Ahmet Yalkın İlkokulu’nda öğretim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine koltuğunu devretti. Okul müdürü Metin Ilgaz ve sınıf öğretmenleriyle birlikte gelen öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Koltuğuna oturan öğrenciler, “Büyüyüp bu koltuklarda göreve gelince, tıpkı bugün olduğu gibi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkarak, ülkemize hizmet edeceğiz” sözünü verdi.

ŞENLİĞE DAVET ETTİ

Okul müdürü Metin Ilgaz, 4 yıldır hem kendi okullarına, hem de ilçedeki diğer okullara önemli destekler verildiğini vurgulayarak, eğitim-öğretime gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 22 Nisan Pazar günü Yalı Mahallesi Açık Basket Sahası’nda saat 10.00’da başlayarak, gün boyu sürecek bir “Çocuk Şenliği” yapacaklarını belirten Başkan Kılıç da, tüm öğrencileri şenliğe katılmaya davet etti.