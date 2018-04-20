Minik Asya, Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturdu

Küçük başkanı dikkatlice dinleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, “Bu koltuğun sahibi ilçede yaşayan 350 bine yakın insandır, sen bugün onları temsilen burada oturuyorsun.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilçede üç gün boyunca sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi, anlamlı bir güne daha vesile oldu.

Bahçeşehir Koleji 5. Sınıf öğrencisi Rukiye Asya Yıldırım’ı Belediye Başkanlığı koltuğunda ağırlayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başarılı öğrenciyi can kulağı ile dinledi. Küçük Başkan Yıldırım, başta Başkan İmamoğlu ve diğer konuklar makamda hitap etti. Başkan İmamoğlu ise kendisini ağırlamaktan çok keyif aldığını söyleyerek “Huzuru, barışı ve ilçe hedeflerini ne güzel ifade etmişsin. Seni dinlemekten çok mutlu oldum. Çünkü ne söylediysen çok sahiplenerek söyledin. Tebrik ederim.” dedi. Öğrenciler günün anısına İmamoğlu’na bir de Atatürk Tablosu hediye ettiler.

“Tüm Dünya çocukları adına barış diliyorum”

Bir günlüğüne temsili başkanlık yapan minik öğrenci Yıldırım şöyle aktardı: “Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı meclisimizin açılışının 98. Yıl Dönümü olan 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin bağımsızlığa ulaşma yolunda kendi iradesi ile başlattığı en önemli adımdır. Belediye Başkanımız tarafından O’nu temsil yetkisi ile onurlandırılmış bir birey olarak hepinizi selamlıyorum. Bugün burada olmamızın en başında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vardır. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçemizde Avrupa Yakası’nın huzurla yaşanabilecek bir yeri olması yolunda önemli işler yaptık. Doğru yönetim ile gelecek yüzyılı tasarlayan, canlı bulvarları, insanı kucaklayan tematik parkları, denizi, yeşili ile, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile yıldız ilçe haline gelmek hedeflerimiz arasındadır. Bunları halkımız ve çalışanlarımızın desteği ile sağlayacağımıza söz veriyorum. Tüm Dünya çocukları adına barış, mutluluk ve huzur dolu bir geleceğin bizlerin olmasını diliyorum.”