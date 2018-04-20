Maltepe’de işçilere 1 Mayıs müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, taşeron şirketlerin devre dışı kalmasıyla belediye bünyesine geçişi tamamlanan çalışanlarıyla bir araya geldi. Kılıç, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi belediyenin çalışanlara yüzde 18.2 oranında zam yaptıklarını açıklarken, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkların da maaşlara yansıtılacağını belirtti.

1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Maltepe Belediyesi’ne bağlı taşeron çalışanlara, zam müjdesi verildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2018’de yaptıkları zam miktarını açıklamak üzere işçilerle düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcılarının yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş ile belediye çalışanları katıldı. “Emek en yüce değerdir” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

“1 Ocak’tan beri düzenli olarak sendikamızla, belediyemizi zan altında bırakmayacak ve sizlerin de haklarını koruyacak şekilde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Benim için sizin alın teriniz çok önemli ve her bir çalışma arkadaşımın emeği çok kutsaldır. Her çalışanımın akşam eve mutlu gitmesini isterim. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve asgari ücret zammından doğan farkları bordronuzda göreceksiniz. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da, yüzde 18.2 oranında zam yaptık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Sizden de emeğinize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zira 500 bin Maltepeli bizden hizmet bekliyor. Bizler sonuna kadar emek ve alın teri diyerek, sizlerin emeğine sahip çıkıyoruz. Önemli olan vaat etmek değil, vaat edileni sonuna kadar vermektir. Biz de bunu gerçekleştirme çabasını gösterdik. Herkese hayırlı, uğurlu olsun.”

Bu yıl Maltepe’de kutlanacağı açıklanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle çalışanlarının bayramını da kutlayan Kılıç, daha önce büyük mitinglere örnek bir ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Maltepe’de kimsenin burnu kanamadan halaylar çekerek 1 Mayıs’ın kutlanacağını ifade etti.

SENDİKADAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

Belediyede artık memur, kadrolu ve taşeron ayrımının kalktığını belirten ve Başkan Ali Kılıç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan DİSK İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş da, “Sayın Başkan görüşmelerimiz esnasında sendikanın tarafına geçtiğini ifade etmiştir ve sendikamızın taleplerinin tamamını karşılamıştır. Başkanımızın o noktadaki samimiyetini gördük. Biz bir aile olacağımıza inandık ve sonunda başardık” diye konuştu.