19 Nisan 2018 08:05

İstanbullular dikkat: O seferler iptal

İstanbullular dikkat: O seferler iptal
İstanbul'da sis yüzünden bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. İstanbul'da sis yüzünden bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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