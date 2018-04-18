Çocuklar bayramlarını şenlikle kutlayacak

Şenlikte, oyun parkları, atölye çalışmaları, animasyon, jonglör, sihirbaz, cambaz gösterileri ve çok sesli çocuk korosu yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek şenlikle taçlandırılacak. “En güzel gelecek çocuklara verilecek” diyen Maltepe Belediyesi, bu yıl da çocuk bayramını, “Haydi Çocuklar! Çocuk Şenliğinde Buluşalım” adlı etkinlikle, 22 Nisan Pazar günü saat 10:00-18:00 arasında Yalı Mahallesi Açık Basket Sahası’nda kutlayacak.

YARIŞMAYA KATIL, BİSİKLETİ KAZAN

Her yaştaki çocuğa hitap edecek etkinlikte, oyun parkları, atölye çalışmaları, animasyon, jonglör, halk oyunları, dans şovları, sihirbaz ve cambaz gösterileri yapılacak. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva ve limonata ikramında bulunulacak. Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu da, şarkılarını çocuklar için seslendirecek. Şenlikte yapılacak olan birbirinden farklı yarışmalar da kazanan çocuklara, bisiklet hediye edilecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimizi inşa eden çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan’ı, düzenlediğimiz bu şenlikle taçlandırıyoruz. Şenliğimize, 7’den, 77’ye tüm Maltepeliler davetlidir” dedi.