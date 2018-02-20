KİPTAŞ, gözünü bakın nereye dikti...

HAZAL OCAK - CUMHURİYET - Silivri’de, 173 bin metrekarelik 2 kat imar izinli araziyi İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’ın satın alınca 12 kat inşaat izni verilmişti. İBB Planlama Müdürlüğü bile karara itiraz ederek belediyeyi “bölgede en fazla 6 kat” sınırı var diye uyarmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, satın aldıktan sonra, yapılaşma iznini 12 kata çıkardığı Silivri’deki arazinin yanındaki üniversite alanı olan araziye de göz dikti. KİPTAŞ, İBB’ye yazı yazarak üniversite alanının da 12 kat imar izinli konut alanına dönüştürülmesini istedi.

Üniversite alanı

KİPTAŞ tartışma yaratan arazinin yanındaki üniversite arazinin 18 Ağustos 2017’de satın aldı. Bu işlemden 2 ay sonra 3 Ekim 2017’de İBB’ye bir dilekçe vererek alanın üniversite alanından çıkarılarak çoğunluğu konut olan park, sosyal tesis ve dini tesis alanına dönüştürülmesini istedi. Yaklaşık 108 bin metrekare yüzölçümlü arazi 2009 onaylı imar planlarında üniversite alanı olarak görülüyor. Yani alan lisansüstü eğitim, araştırmabilgi üretim ve iletişim merkezi olmaya yönelik planlanmış. Arazi şu an boş, çevresinde çok sayıda tarım yapılan arazi mevcut. KİPTAŞ’ın dilekçesi üzerine hazırlanan imar planı teklifinde üniversite alanı iptal edilerek çoğunlukla konut alanı, park, sosyal tesis ve dini tesis alanına alınması yer aldı. Konut alanı da 12 kat olarak belirtildi. Teklif için kurumlardan görüş de alındı. İBB Ulaşım ve Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş verdiği teklife İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü de teklifte kat yüksekliğinin olması gereken en fazla 4-5 katı aştığına dikkat çekti. İnşaat hakkı da üniversite alanında 21 bin 222 metrekareyken teklifte bu hak 104 bin 636 metrekareye çıkartıldı. Ve bölgeye de 3 bin kalıcı nüfus getireceği ifade edildi.

Teklif geri çekildi

Teklifte bir de İBB İmar ve Bayındırlık Komisyon görüşü yer aldı. Görüşte “kamu yararı niteliği taşıdığından, dönüşümü yenileyen kentsel yenilemeyi teşvik edici, kentiçi nüfus dağılımını merkezden uzaklaştırıcı özelliği bulunan ve sosyal konut üretimini destekleyici özelliği bulunduğundan 12 kat 7 kata indirilerek teklif uygun görüldü” denildi. Teklif İBB Meclisi’ne oylanmak üzere geçen günlerde geldi. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ karara itiraz etti. Komisyon Başkanı AKP’li meclis üyesi Hadi Diler söz alarak teklifi yeniden değerlendirilmek üzere geri çekti.