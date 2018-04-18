Maltepe’de müzik ziyafeti yaşandı

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki konserde, piyanist İrakli Chumburidze, keman sanatçısı ve akademisyen Erman Türkili, viyolonsel sanatçıları Engin Şen ve Murat Berk, müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms ile konçertonun babası olarak anılan Antonio Vivaldi’nin eserlerini seslendirdi.

Beethoven’ın yaşamını slayt gösterileri eşliğinde müzikseverlere anlatan Türkili, Beethoven’ın sağırlık dönemini, kendi dilinden yazdığı mektubu okuyarak dinleyicilerle paylaştı.

Beethoven’ın son dönem yazdığı keman ve piyano eserlerinden örnekler sunan müzisyenler, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Çellistanbul Quartet ve Çağ Erçağ’ın asistanlığını yürüten genç viyolonselci Engin Şen, tek kişilik sahne performansıyla alkışları topladı.

“TUALİMDEKİ MASALLAR”

Belediyenin nisan ayı etkinlikleri kapsamında ayrıca ressam-öğretmen Elvan Kolçak Öksüm’ün, “Tualimdeki Masallar” isimli resim sergisi de açıldı. Öksüm, sergisinde gerçeküstü hikayelerden ve masallardan esinlendiği eserlere yer verdi.

Öksüm’ün, kayıkları ve kalyonları resmettiği, doğaya ait temalara, çini motiflere, rölyefe yer verdiği eserleri ilgi gördü. Kimi eserlerinde pastel renkleri kullanan Öksüm, ziyaretçileri masallar diyarına götürdü. Sergi, 22 Nisan’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.