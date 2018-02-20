Vali Şahin'den Bathonea Antik Kenti'ne ziyaret

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Avcılar sınırları içerisinde yer alan Bathonea Antik Kenti’ni İl Kültür ve Turizm Müdürü Tarihçi Dr. Coşkun Yılmaz ile birlikte ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e eşlik etti. Ziyaret sırasında Doç. Dr. Şengül Aydıngül, Bathonea Antik kenti Kazı Alanı hakkında tarafından bilgilendirme yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Avcılar sınırları içinde yer alan ve kazı çalışmaları devam eden ‘İstanbul’un Yeni Tarihi Yarımadası’ Bathonea Antik Kenti Kazı Alanını gezerken, çalışmalara başkanlık eden Kocaeli Üniversitesi’nden Doç.Dr. Şengül Aydıngün, arkeolojik kazılar ile ilgili bilgi verdi. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Tarihçi Dr. Coşkun Yılmaz'a inceleme sırasında Tarihçi Murat Bardakçı ve Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ile birlikte eşlik ederek Avcılar’da Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan Bathonea Antik Kenti kazı alanını yerinde değerlendirdi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul'a tarihi derinlik kazandıracak Bathonea'da devam eden kazılarda, Antik , Hitit, Roma ve Bizans döneminden birçok esere rastlandığını ve şimdiye kadar bir çok tarihi eser ortaya çıkarıldığını ifade etti. İki liman ve büyük taşlarla örülmüş su yolları, devasa caddeler ve sarnıç yapısı olduğu düşünülen bir yapı ortaya çıkarıldığını belirtti.