O görevlilere lokal müjdesi!

Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi eğitimine katılan apartman görevlilerine teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Apartman Görevlileri için lokal açılışı hazırlığında olduklarını da müjdeledi.

Beylikdüzü Belediyesi, kentin yükünü en çok çeken meslek grubu olan apartman görevlilerine unvan kazandırmak ve onların mesleki olarak daha donanımlı olmalarını sağlamak için başlattığı eğitimlere devam ediyor. Başladığı günden bu yana 650 apartman görevlisinin sertifika alarak “Apartman Teknisyeni” unvanına sahip olduğu “Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi” eğitimlerinin son mezunları da sertifikalarını aldı. Sertifikaları, törene katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır

Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Bu eğitimlerle daha güçlü ve nitelikli hale geliyorsunuz. Artık, birçok konuda daha bilinçli hareket edeceksiniz. Bugünleri unutmayın. Yaptığınız bu meslek, 10-15 yıl sonra, İstanbul’da fark edilen bir meslek haline gelecek.” dedi.

Eğitim Almayan Görevli Kalmayacak

Eğitime katılan apartman görevlilerine teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, “Apartman görevlisi ve teknisyeni kavramını, herkesin zihnine oturtmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar sıradan bir meslek gibi algılanan işinizin aslında sıradan olmadığını, çok önemli olduğunu, can ve mal güvenliğimizle ilgili olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlamamız için sizin de yaptığınız işin hem öneminin farkında olmanız lazım hem de işinizin inceliklerini öğrenmeniz lazım.Bu eğitime katılıp mesleğinizin, görevinizin farkında olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde bu işi yapan hiçbir arkadaşımızın eğitimini eksik bırakmayacağız.”açıklamasında bulundu.