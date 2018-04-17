Maltepe'de ilk üç ayda 204 işyerine ruhsat verildi

Maltepe Belediyesi tarafından, 2018’in ilk üç ayında ilçe genelindeki 204 iş yerine ruhsat verildi.

Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında ilçede faaliyet gösteren 204 iş yerine ruhsat verdi. Maltepeli esnaflara ruhsatları bizzat kendisi dağıtan Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, “Esnafımızı geliştirmek ve güçlendirmek için elimizden gelen çalışmaları aralıksız bir biçimde yapıyoruz. Son 4 yılda 2 bin 499 işyerini ruhsatlandırdık. 2018’de de ruhsatlandırma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız, ilçemizde ruhsatsız işyeri bırakmamak. Herkese bol kazançlar” dedi.

Başkanın elinden ruhsatını alan esnaflar ise Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, her daim Maltepelilerin hizmetinde olacaklarını söyledi.