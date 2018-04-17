Beylikdüzü'nde meclis üyelerinden sanayi sitesi ziyareti

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, Sanayi Siteleri ziyaretlerini sürdürüyor. Meclis Üyeleri, ziyaretlerde hem Beylikdüzü Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri anlatıyor hem de sanayi sektöründe yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulunuyor.



Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren firma sahipleriyle görüşerek sanayicilerin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunuyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ilçedeki tüm sanayici ve iş insanlarıyla birebir diyalogta olacak Meclis Üyeleri Ebru Çevik, İlyas Yılmaz ve Müslüm Akülker gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, iş insanlarını dinlenip sıkıntı ve isteklerini not ediyor; varsa sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yapıyor.

İlk olarak BEYSAN Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin sahiplerini ziyaret etmeye başladıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Müslüm Akülker, “Sanayici iş insanlarımıza Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletip hem belediyemizin vatandaşlarımıza verdiği hizmetleri anlatıyoruz hem de sorunlarını dinliyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren sanayicilerimizin sorunlarının çözülmesi ve sanayinin daha da gelişmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” dedi.

“Sanayicilerimiz Nitelikli Personel Temininde Sıkıntı Yaşıyorlar”

Sanayi sitesinde yaptıkları görüşmelerde, işletmelerden özellikle personel temini konusunda talep aldıklarını belirten Müslüm Akülker, “Yaptığımız ziyaretlerde, sanayicilerimiz, özellikle personel bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak Beylikdüzü Kariyer Merkezi (BEYKAM) aracılığı ile onların personel sıkıntılarını çözmek adına gerekli adımları atıyoruz. Beylikdüzü için çalışmak, üretmek, iş insanlarımızla sürekli iletişim halinde olarak hep birlikte güzel işlere imza atmak istiyoruz. Daha çok yatırım, daha çok istihdam için, Beylikdüzü’nün daha iyi yerlere gelmesi için sanayicilerimizle hep beraber gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ziyaretlerde Beylikdüzü Belediyesi Gazetesi ve Beylikdüzü Belediyesi 2018 Atatürk Takvimi de hediye ediliyor.