Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
16 Nisan 2018 16:40
Haydarpaşa garında yangın!
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı.
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Haydarpaşa garında yangın!
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