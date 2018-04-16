Fatih Belediyesi’nden Erdoğan için rekor harcama

Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan raporda, önceki gün Fatih’teki temasları kapsamında yurttaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra oluşturarak bekleyen mehteran takımıyla ilgili ilginç bir detay yer aldı.

Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödendi.

CHP’li Meclis üyeleri, Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapora şerh koydu. Raporda, önceki gün Fatih’teki temasları kapsamında yurttaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra oluşturarak bekleyen mehteran takımıyla ilgili ilginç bir detay yer aldı. Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödendi. Fatih Belediyesi’ne ilişkin CHP’li Meclis üyelerinin hazırladığı şerh raporunda belediyenin 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 341 milyon 925 bin borcu olduğuna dikkat çekildi.

İhaleler AKP’liye

İstanbul Defterdarlığı’nın vergi alacağı için Fatih Belediye Başkanlığı’na haciz uygulayarak belediyenin İller Bankası’ndaki alacağına haciz koyduğuna dikkat çekildi. Raporu hazırlayan CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun çarpıcı tespitleri de raporda yer aldı. Raporda 6 Ocak 2017’de gerçekleşen “Sulukule Sanat Akademisi ve her okula bir Orkestra Projesi ile Eğitim Organizasyon Hizmet alımı” ihalesini 507 bin 421 TL bedelle alan firmanın sahibi AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Bolcan olduğuna dikkat çekildi. Soylu, 15 Temmuz Heykeli’nin yapımı için 1 milyon 255 bin 356 TL harcandığına dikkat çekerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.