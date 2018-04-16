Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı: Zararı kim ödeyecek?

Gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı.

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi, Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

Kara kutu çözümlendi

Yalıya çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

" Silindirdeki çatlama..."

Habertürk TV`de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi.

Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.

Zararı İngiliz şirketi karşılayacak

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin P&I sigortacısı ise İngiltere merkezli UK P&I Club. Şirket, dünyanın ikinci büyük gemi sigortaları yapan sigorta şirketi ve hissedarları da dünyanın büyük armatörleri. Armatörler, gemilerini sigorta ettirmek için bir araya gelip, UK P&I Club adı altında bir sigorta şirketi kurmuşlar. Şirketin yönetimini ise Thomas Miller isimli bir işletme firması yürütüyor. İşte, yalıya çarpan geminin sigortacısı da bu şirket.

Vitaspirit’in, P&I sigortasının teminatı ise 1 milyar dolar. Yani geminin; cana, mala ve çevreye vereceği zararlara karşı 1 milyar dolarlık sigortası bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor; kaza sonucu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda oluşan tüm zararı İngiliz sigorta şirketi UK P&I Club karşılayacak.