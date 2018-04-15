İstanbul'daki çok konuşulan araziye ne yapılacağı belli oldu

Önceki gün İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen kararla birlikte araziye park, zeminaltı otopark ve cami yapılacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberinegöre, söz konusu arazi eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ortak işlere imza atan Metal Yapı Konut tarafından 2012 yılında 33 milyon 391 bin 659 liraya satın alınmış, imar planı İBB tarafından 5 katlı otel ve konut projesi olarak düzenlenmişti. Ardından Metal Yapı Konut’un, tartışmalı araziyi 2016 yılının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 368 milyon 923 bin 876 lira + KDV bedelle satması kamuoyunun tepkisini çekmişti.

MOLLA GÜRANİ PARKI FİKİR PROJESİ

Mevcut planda kısmen parklar ve dinlenme alanlarında, kısmen ticaret alanı ve yol, kısmen de dini tesis (cami) alanında kalan arazinin mülkiyet durumunun tamamına yakınının kamu eline geçmesiyle, İBB Koordinasyon Kurulu, alanın kamusal donatı alanı olarak yeniden düzenlenip, park ve zeminaltı otopark alanı ile birlikte cami alanı olarak kullanılmasını uygun buldu. Bu karar gereği İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gönderdiği 29 Ocak 2018 tarihli yazı ile söz konusu alanda yapımı planlanan “Molla Gürani Parkı Fikir Projesi” için, plan tadilatı yapılmasını istedi. Kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan yeni imar planı değişikliği teklifi, karar alınmak üzere İBB Meclisi’ne havale edildi.



EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ “DEĞER KAYBINA UĞRAR” DİYE UYARDI

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün uygun görüş bildirdiği plan değişikliğiyle ilgili Emlak Müdürlüğü, arazinin 368 milyon 923 bin 876 liraya artı KDV bedel karşılığında satın alınarak, 16 Şubat 2017 tarihinde, Belediye adına tescil edildiği bilgisine yer verdi. Emlak Müdürlüğü, görüş yazısında “Alana ilişkin plan çalışmasında, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazların değer kaybına uğramaması ve gelir arttırıcı niteliğin ön planda tutularak değerlendirilmesi” yönünde uyarıda bulundu.

Söz konusu alana park, cami ve zemin altı otopark fonksiyonları getirilmesine ilişkin teklif, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun olumlu görüşü doğrultusunda önceki Cuma günü İBB Meclisi’nin onayına sunuldu. İBB Meclisi’nde Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla, araziye, park ve zemin altı otopark ile birlikte Adnan Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camisi’nin benzeri cami inşa edilmesine onay verildi.

CHP’Lİ GÜLSEVER: DAVAYI BEKLEYİN, PARASAL KAYBI AKLAMAYIN

Oylama öncesi kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, “Bu arazinin sahiplerinin FETÖ ortaklarından olduğu çok tartışılmıştı. Biz de fahiş fiyatla alınan bu arsayla Fetö’ye para kazandırıldığı gerekçesiyle itiraz edip suç duyurusuna bulunduk” diyerek, Ak Partili meclis üyelerine şöyle seslendi:

“Arsanın eski sahipleri hala tutuklu ve cezaevinde. İBB olarak bu alan üzerinde yapacağımız imar tasarrufu, oradaki alış verişi, belediyenin uğradığı parasal ve ekonomik kayıpları aklamak anlamına gelir.

"FETÖ’NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYELİM"

Önerimiz, mevcut imar yapılanması dahil olmak üzere, bu dava sonuçlanana kadar ve belediyemizin uğratıldığı zarar, halkın parasının çarçur edilerek birilerine peşkeş çekilmesi ile ortaya çıkan zarar tekrar halka dönene kadar, hiçbir şekilde burada en ufak bir imar değişikliği yapılmamalı. Şu anda yaptığımız iş Fetö’nün ekmeğine yağ sürer. Ona yapanda olanların aklanması anlamına gelir. Aylarca Türkiye’nin başına musibetleri açmış anlayışa, buradan aklanmaması için ret oyu vereceğiz. Mevcut imar planı da asla uygulanmamalı. Ne zaman bu dava sonuçlanır o zaman hep beraber yeşil alan yaparız.”

AKPARTİLİ TÜRKYILMAZ: HALKIN İSTİFADESİNE SUNULMASI DAHA DOĞRU

AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Murat Türkyılmaz da “Ertuğrul beyin söylediği kişisel kanaati. Bu arazinin yeşil alan olarak halkın istifadesine sunulması daha doğru” dedi.