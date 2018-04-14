Saadettin Köpek için belediyeden otobüs istediler!

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, dizideki karakterlerden biri olan 'Saadettin Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesi'nden otobüs isteyince belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer verilen ve ölüm tarihi 1239 olan Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamlarından Saadettin Köpek'e 'pusu kurmayı' planlayan Sivaslılar, belediyeden otobüs istedi. Sivas Belediyesi, otobüs talebi üzerine Twitter'dan yaptığı duyuruda, pusu kurulması için vatandaşların otobüslerle taşınacağı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" çağrısında bulundu.

Dizinin 115. bölümünde Saadettin Köpek karakterinin Sivas'ın Taşlıdere bölgesine geleceğini öğrenen Sivaslılar, yaklaşık 800 yıl önce hayatını kaybeden tarihi karaktere pusu kurmak için hem telefonla arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi.

Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" dendi.

Saadettin Köpek kimdir?

Saadettin Köpek, I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur.

Saadettin Köpek'in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.

Gerçek adı “Köpek bin Muhammed”, lakabı ise Sadeddin'dir I. Alaeddin Keykubad döneminde emirlik görevinde bulunmuştur. Tarihçi İbn Bîbî tarafından emîr-i şikâr, nakkaş ve mimar olarak bahsedilmiştir.

1226 yılında I. Alâeddin Keykubad’ın Harput civarında Eyyûbîler’le yaptığı savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kuvvetlerinin kumandanlığını yaptı. Beyşehir gölü yakınlarındaki Kubadabad Sarayı' nın mimarı olan Sadettin Köpek, 1235-1236 yılları arasında Konya ve Aksaray şehirleri arasında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen Zazadin Hanı' nı da inşa etmiştir.

I. Alaeddin Keykubad' ın ani ölümünden (1237) sonra, oğulları arasında çıkan taht kavgalarında II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tarafını tutarak onun tahta çıkmasını sağladı. İbn Bîbî gibi dönemin tarihçilerine göre I. Alaeddin Keykubad' ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahdı İzzeddin Kılıç Arslan' ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasından sonra Saadettin Köpek tarafından, sultanın kardeşinin tarafını tuttuğu gerekçesiyle Anadolu'ya yerleşmiş olan Harzemşahlar'ın önemli liderlerinden Kayır Han' ı tutaklatıp ve sonrasında öldürtmesiyle Harzemşah beyleri Anadolu' da geçtikleri yerleri yağmalayarak Harran, Urfa, Rakka ve Suruç gibi yerleri ele geçirerek buralara yerleştiler.

Daha sonra devlet yönetiminde iyice güçlenen Saadeddin Köpek, kendisi için tehdit gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden öldürtmeye başladı. Atabey Şemseddîn Atunapa, Tâceddîn Pervâne, saltanat naibi Kemâleddîn Kâmyar gibi önemli devlet adamlarını öldürttü ve Hüsâmeddîn Kaymerî, Celâleddîn Karatay gibi devlet adamlarını da görevlerinden uzaklaştırttı. Saltanat naibliği ve Pervanecilik görevlerine getirildi.

Gücünü kanıtlamak amacıyla Melikü’l-Ümerâ unvanıyla çıktığı seferde, Eyyubiler'in denetiminde olan Samsat kalesi ile diğer bazı kaleleri ele geçirdi ve bütün bu başarılarından sonra Anadolu Selçuklu tahtına geçmeyi düşünen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev' in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı. Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Sadettin Köpek tarafından öldürtüldü.

Saadettin Köpek nasıl öldü?

Saadettin Köpek Köpek'in gücünün aşırı derecede artmasından endişelenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin Köpek' le birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi. Sultan Keyhüsrev burada verdiği bir ziyafet sonrasında Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca' nın yardımıyla Sadeddin Köpek'i 1239 yılında öldürttü. Cesedi demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak halka gösterildi.