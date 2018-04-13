AYRINTILAR GELİYOR...
13 Nisan 2018 20:29
Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Akseki'de saat 20:14'te, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çok Okunanlar
-
Akdeniz'de korkutan deprem!
-
Ateizm Derneği’nden Diyanet’in ‘sapık’ söylemine yanıt
-
Karar sonrası Karadayı'dan ilk açıklama: Hukuk dışıdır
-
Cemaatçi yazardan Erdoğan'a tebrik
-
OHAL Komisyonu başvuru sonuçlarını açıkladı
-
Çiftçi isyan etti: Perişan olduk!
-
28 Şubat davasında flaş gelişme
-
Camide çocuklara askeri üniformayla tören
-
Feyzioğlu: Boynumuzun borcudur
-
Bilal Erdoğan: At binmek gericilik mi?