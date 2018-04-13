13 Nisan 2018 20:29

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Akseki'de saat 20:14'te, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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