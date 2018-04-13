Çiftçi isyan etti: Perişan olduk!

Çiftçi kredisi borcunu ödeyemediği için tarlasına ve ineklerine haciz gelen Ankaralı bir çiftçi, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yaptı.

Bir buçuk dakikalık video kaydında, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yapan bir vatandaş görülüyor.

“PERİŞAN OLDUK”

Bir elinde de Türk Bayrağı olan vatandaş “Saman alamıyoruz… Yem alamıyoruz… Hayvanımızı satamıyoruz… Tarlamıza, hayvanlarımıza, evimize, barkımıza haciz geldi.

Bankaya ödeme yapamadık. Bütün mallarımız haczedildi. Perişan olduk… Bu kadar da olmaz Allah Allah… Sesimizi duyuramadım sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım yine duyuramadım. Sütümüz de burada buyrun…”diyerek beraberinde getirdiği sütü yere döktü.

Bankanın güvenlik görevlisi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çiftçinin daha sonra aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.