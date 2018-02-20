İşte IŞİD üyeliğinden idam cezası alan Türk vatandaşı kadının ifadesi!

İdam cezası alanlar arasında bir de Azerbaycan vatandaşı kadın var.

Can Coşkun/ Halk TV IŞİD üyeliğinden idam cezası alan Türk vatandaşı kadının ifadesi: Türkiye’yi terk etmeliydik…

Sabah saatlerinde Türkiye gündemine düşen “Irak’ta bir Türk vatandaşı IŞİD üyeliği nedeniyle idam cezası aldı” haberinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi kayıtlarına göre; 12 kadın sanık, IŞİD üyeliğinden yargılandı. Asılarak idam edilmesine karar verilen Türk vatandaşı kadının mahkeme sorgusuna ve soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre; Irak’ta idam cezası alan Türk vatandaşı kadın, terör örgütü IŞİD üyesi kocası hakkında arama kararı çıkartıldığı için Türkiye’den kaçtıklarını anlattı.



İDAM CEZASI ALAN TÜRK VATANDAŞI LEYLA, MUSUL’DA YAKALANMIŞ

48 yaşındaki Leyla P, Türkiye’de yaşarken kocası hakkında arama kararı çıkartıldığı için Irak’a kaçtıklarını anlattı. “Türkiye’yi terk etmeliydik, çünkü kocam aranıyordu” diyen Leyla P, kocası ve iki oğlunun bir hava harekatında öldürüldüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Leyla P., “Kocamı ve iki oğlumu kaybettim. Irak’a gelmiş olmamızdan bu yüzden pişmanım” dedi. Türk vatandaşı kadın ayrıca, şeriat yasaları hüküm sürdüğü için terör örgütü IŞİD kontrolündeki bölgede yaşamayı tercih ettiklerini söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre; Leyla P., Irak ordusunun Musul’u terör örgütü IŞİD’den geri aldığı harekat sırasında yakalandı. Aynı harekatta da IŞİD üyesi kocası ve çocukları öldürüldü.

MAHKEME TUTANAĞINDAN: EŞ OLARAK SEÇMELERİ…

12 kadının avukatları, sanıkların Irak’a getirilmek için aldatıldığını ve IŞİD’in şiddet eylemlerine karışmadıkları savunmasını yaptı. Hakim heyeti ise; IŞİD üyeliğinden yargılanan sanıkların terörle mücadele yasasının dördüncü maddesi uyarınca; kendi rızalarıyla terör olaylarının gerçekleştiği noktalarda yaşamaları, IŞİD’li teröristleri eş olarak seçmeleri, teröre gıda veya finansman yardımında bulunmaları ve yasa dışı yollarla ülkeye girmelerinden dolayı ömür boyu hapse ve idama hükmetti.

3 hakimin yer aldığı yargılama öncesi aylarca süren soruşturmaların yapıldığı öğrenildi. İdam cezası alan kadınların itiraz duruşmalarının bir ay içerisinde gerçekleşeceği ve nihai kararın temyiz duruşmasının sonunda açıklanacağı belirtiliyor.

İDAM CEZASI ALANLAR ARASINDA AZERBAYCAN VATANDAŞI BİR KADIN DA BULUNUYOR

Leyla P. adlı Türk vatandaşının yanı sıra bir de Azerbaycan vatandaşı kadının idam cezası aldığı öğrenildi. “Kocamla internet üzerinden tanıştım” diyen Azerbaycan vatandaşı Angie Omrane, mahkeme sorgusunda “Türkiye’de kalacağımızı düşündüm ama kendimi Suriye’de buldum ve sonra kocam beni Irak’a götürdü” ifadelerini kullandı. Azerbaycan vatandaşı kadının IŞİD’li kocasının Tel Afer’de öldürüldüğü öğrenildi.





Fotoğraf: Reuters (Temsili)