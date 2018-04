Bilal Erdoğan: At binmek gericilik mi?

Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - Konya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Okçular Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 6'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu ön elemeleri başladı.

Kentte 2 gün sürecek ön elemelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Okçuluğun önemine değinen Erdoğan, ''Bizim ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlar. Dünyanın dört bir yerinde at binmiş, kılıç kuşanmış, ok atmışlardır. Bunu, dünyanın her bir tarafına barış ve huzur götürmek için yapmışlar. Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi mazlum ve masum insanları katletmek için değil. Onları özgürleştirmek için savaşmışlar, cihat etmişler'' dedi.

'EN İYİ BİLİMİ BİZLER BAŞARMAK ZORUNDAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyelerin geleneksel sporlara daha çok önem vermesini istediklerini belirten Bilal Erdoğan, ''Türkiye'de at binmek, ya sosyete sporu ya köylü işi olarak görüldü. Bu, doğru bir şey değil. Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar dolaştı. Bizim ecdadımız, tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiş. Biz bugün de hem at binmede hem de ok atmada zirve olacağız. Peki bu gericilik mi? Gericilik değildir. Neden biliyor musunuz? Biz yine bugün okçulukta, binicilikte, güreşte, geleneksel sporlarda zirve olmaya gayret gösterirken, aynı zamanda diyoruz ki Fatih, döneminin en iyi toplarını döktürdüyse Osmanlı- Türk yayı tarihinin en iyi yayıysa biz de bugün teknolojide, teknikte devrinin döneminin en iyilerini üretmek zorundayız. Hem at bineceğiz hem ok atacağız; ama aynı zamanda bugünün gördüğü en iyi bilimi bizler başarmak zorundayız'' diye konuştu.

Bilal Erdoğan, daha sonra hazırlanan alanda, at üzerindeki kemankeşlerin gösterisini izledi. Erdoğan, alanda bulunan öğrencilerle de yakından ilgilenerek, at binmelerini tavsiye etti.