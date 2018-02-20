Katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı

DHA - Olay, Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı.

Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya ve Yasin Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

KATLİAMIN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI

Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Dehşet görüntüleri Facebook’tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, “Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü’ndeyim son hali” dedi. Saral, son olarak “Oldu bitti kül oldu” yazılı ifadelerini paylaştı.

Baba Hasan Çetinkaya ise yaptığı açıklamada, “Ben olayı görmedim. Kahveden geldiğimde vurulmuşlardı. Merdivenlerde yatıyorlardı çocuklarım. Eşim, oğlum, 2 kız, bir de ufak oğlan” dedi.

Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral’ın yakalanması için çalışma başlattı.