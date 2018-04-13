Çok kritik davada karar günü

Sözcü-Ankara/ Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla, 103 sanık hakkında açılan 28 Şubat davasında karar aşamasına gelindi. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu sanıkların son savunmalarını yaptığı davada mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor. 60 sanık hakkında müebbet hapis cezası isteyen duruşma savcısının, Anayasa’daki açık hükme rağmen, Yüce Divan'da yargılanması gereken Karadayı ve kuvvet komutanlarının dosyasını ayırmayıp ceza istemesi de tartışmaya neden olmuştu.

Karar aşamasına gelen davanın soruşturması, FETÖ'den soruşturulan Tamer Tatar'ın savcılığa verdiği belgeler üzerine başlamış, Kozmik Oda'ya da giren FETÖ tutuklusu savcı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü soruşturmada, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri olan FETÖ'cü Muharrem Köse üzerinden gönderilen belgelerle iddianamesi hazırlanmıştı. Duruşma aşamasında sanıklar, dosyadaki belgelerde tahrifat yapıldığını öne sürmüş, bilirkişiler de 5 Nolu CD'deki belgelerin delil niteliği olmadığını belirtmişti.

İKİSİ DE TUTUKLU

Haziran 2013'te açılan davanın iddianamesinde, Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gerçek belgeler gönderildiği vurgulansa da bu belgeler ile CD üzerinde yapılan incelemelerde tahrifat yapıldığı da ortaya çıktı. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra hem savcı Bilgili, hem de Adli Müşavir Köse FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Duruşmalar boyunca tüm sanıklar, delillerin sahte olduğunu ve davanın tamamen FETÖ kumpası sonucu açıldığını, FETÖ'cü savcı ile Adli Müşavir arasındaki irtibatın belirlenmesi gerektiğini söylese de mahkeme bu talepleri dikkate almadı. Hapis cezası istenmesi de tartışma konusu oldu.

İŞTE MÜEBBET İSTENENLER:

İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcıoğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sümer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal.