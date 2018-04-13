Meteoroloji’den hafta sonu için müjdeli haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son tahminlerine göre Türkiye’ye iyi haberler var. Tüm yurt hafta sonunu güneşli geçirecek. Hava durumu tahminlerine göre lokal olarak etkili olacak yağışlar haricinde yaygın ya da uzun süreli bir yağış beklenmiyor. İşte Meteoroloji’nin tahminleri…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS PUS SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24