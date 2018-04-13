Ormanlar 5 yıllığına satışa çıkarılacak!

Yeni düzenleme ile ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılacak. Böylece devlet ormanları holding ormanları haline dönüşecek.

ERDOĞAN SÜZER - SÖZCÜ - Ormanlardaki canlı, dikili ağaçları da ‘orman ürünü' kabul edip satışa çıkaran hükümet, ülkenin dört bir yanındaki ormanları büyük şirket ve holdinglere 5 yıl süreyle satacak.

TBMM Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edilen madde yüzünden devlet ormanlarından sonra şimdi de holding ormanları döneminin başlayacağı ifade ediliyor. Ekonomiye para bulabilmek için devletin elinde ne var ne yoksa hepsini satmaya çalışan hükümet, son olarak gözünü ormanlardaki dikili ağaçlara dikmişti. Hükümet, Meclis'te yapılan bütün uyarılara rağmen ormanlardaki dikili ağaçların satışından vazgeçmedi. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık ormanlardaki canlı ve dikili ağaçlar ‘orman ürünü' sayılarak piyasaya sunulacak. Bugüne kadar bir ağacın orman ürünü olabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından işlenip ‘tomruk' haline getirilmesi gerekiyordu.

ORMANI 5 YIL KULLAN

Tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 13'üncü maddesine göre, artık Orman Genel Müdürlüğü ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla orman ağaçlarını kendisi kesip, işleyip satmayacak.

Bunun yerine, seyreltme veya gençleştirme yapmak istediği ormanları ihaleyle en çok parayı veren şirket ve holdinglere 5 yıllığına tahsis edecek. Tahsis süresi bittikten sonra aynı firma aynı yeri eğer isterse tekrar alabileceği gibi daha verimli gördüğü başka bir ormanlık alanı da yine ihaleyle 5 yıllığına alabilecek. Ormanı ihaleyle alan şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip diledikleri gibi işleyecek ya da satacaklar.

HOLDİNG ORMANLARI



Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'de ilk defa devlet ormanlarının yanı sıra ‘holding ormanları' bölgeleri oluşacak. Düzenlemeye alan ya da bölge sınırlaması konulmadığı için büyük şirket ve holdingler ülkenin en değerli ormanlarını seçip 5 yıl boyunca sahiplenebilecekler. Tahsisi bir holdinge verilmiş ormana başka hiç kimse giremeyecek. Sözcü'ye değerlendirme yapan bir orman kooperatifi yöneticisi, “Ülkenin bütün ormanlarının holdingler tarafından paylaşılmasının önü açıldı. Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi.

MALİYET BAHANE EDİLMİŞTİ



Hükümet ormandaki dikili ağaçları canlı canlı satma kararını maliyetleri düşürme gerekçesiyle açıkladı. Düzenlemeyi savunan Orman Bakanı Veysel Eroğlu, devletin ormandaki ağacı kendi kesip tomruk haline getirmesi halinde ortaya büyük bir maliyet çıktığını, bu işi özel sektörün yapması halinde maliyetlerin düşeceğini söylemiş, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de bu gerekçeye, “Özel sektör maliyet hesabı yapamayacak kadar enayi mi” sözleriyle karşı çıkmıştı.