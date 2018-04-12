12 Nisan 2018 20:30

Sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Akçakale'deki hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini bildirdi. 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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