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12 Nisan 2018 20:30
Sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Akçakale'deki hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini bildirdi. 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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