'Bir Alevinin kafasını kırdım şimdi de senin kafanı kıracağım'

Çorum’da polis ATM’den işlem yapan vatandaşa önce sözlü tacizde bulundu, ardından “10-15 gün önce bir Alevinin kafasını kırdım şimdide senin kafanı kıracağım” diyerek darp etti.

Haberci 19‘da yer alan habere göre, Çorum’un Mecitözü ilçesinde bankamatikten işlem yapan %84 görme özürlü Zafer İlhan isimli vatandaşı sözle taciz eden sivil polis memuru Mesut Mustafa Seyhan, bankamatikteki işlemini bitiren özürlü vatandaşın yolunu kesti. Olay yerine 1 sivil olmak üzere 2 polis memuru ve bir bekçi çağıran M. Mustafa Seyhan, polisler olay yerine gelmeden yakasından tuttuğu %84 görme özürlü Zafer İlhan isimli vatandaşı yere fırlattı. Yere düşen özürlü vatandaşın üzerine oturan M. Mustafa Seyhan isim polis memuru özürlü vatandaşın kollarını bükerek etkisiz hale getirirken, olay yerine gelen 1 resmi ve 1 sivil polis vatandaşın ayaklarını tutarak yol ortasında darp etmeye başladı. Başlarında ise gece bekçisi bekledi. 3 polisin etkisiz hale getirdiği %84 görme özürlü Zafer ilhan yerlerde sürüklenirken suratına yumruklar da indi.

HASTANE YERİNE KARAKOLA GÖTÜRDÜLER

Suratına ve vücuduna polisler tarafından indirilen darbeler sonrasında hastaneye götürülmesi gereken özürlü vatandaş ters kelepçelenerek karakola götürüldü.

Zafer İlhan yaşadıklarını şöyle anlattı; “Bana, bankamatikte işlem yaparken yanımdan geçen M. Mustafa Seyhan isimli polis memuru hakaret etti. ‘Lan vatan haini şikayet etmekle eline ne geçti. 10-15 gün önce bir Alevinin kafasını kırdım şimdide senin kafanı kıracağım’ dedi. Ben de kendisine ‘işine git hemşerim’ dedim. Bana kimliğimi vermemi söyledi. Ben de ‘Siz henüz görevli değilsiniz, çağırın görevli memurlara vereyim kimliğimi’ dedim. Olay yerine polisler gelmeden yakamdan tutarak yere fırlattı. Yere düştüğümde üzerime çöktü. Gelen polislerin bana yardım edeceğini umuyordum meğer gelenlerde bana zor kullanmaya başladılar. Birileri ayaklarımı tutarken iki sivil polis ise rast gele darp etmeye ve küfürler savurmaya devam ettiler. Olay yerinden kaldırdılar beni ve karakola götürürken de anama bacıma küfür ettiler. Hem küfür ediyorlar ve bir yandan da rast gele kafama ve sırtıma vurmayı sürdürüyorlardı. M. Mustafa Seyhan isimli polis elindeki kelepçe ile suratıma defalarca vurdu. Zaten görmeyen gözümle sadece ben size ne yaptım dedim. Onlar da, ‘Bizi şikayet etmeyecektin’ dediler. Canım çok yanıyordu, burnum kırılmıştı aldığım darbelerden sonra. Beni Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Ama beni hastaneye yine beni dövenler götürdü. Doktorlarla benden çok onlar konuştu. Ve gereken tedavi almamı ve doktorların rapor vermesini engellemeye çalıştılar”dedi.

“POLİS YARDIMCI OLUR SANIYORDUM”

Zafer İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bana ‘vatan haini’ diye hitap edince dayanamadım, kendisine ‘benim sülalemde vatan haini çıkmadı ve de çıkmaz. Bizler vatanına bayrağına saygılı insanlarız’ dedim. Bu konudan dolayı kendisini ilçe kaymakamlığına şikayet etmiştim. Polisler, ‘Şikayet edemezsin biz buranın hem hakimi hem de kaymakamıyız’ demişlerdi. Benim %84 görme özürlü olmam polislerden dayak yemem mi gerektiriyor. Anlayamadım. Oysa polislerin vatandaşa yardımcı olduğunu sanıyordum.”dedi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ise polis memuru M. Mustafa Seyhan hakkında idari işlem başlattıklarını bildirdi.