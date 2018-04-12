Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, aralarında Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu 4 şüphelinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talep edildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.