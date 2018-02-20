Muhbir yolcu, otobüste mesajlarını okuduğu kişiyi ihbar etti

İstanbul'da belediye otobüsünde seyahat eden M.D.A’nın telefon yazışmalarını gören bir yolcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis hareket halindeki otobüsü durdurdu. M.D.A çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul'da Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek için belediye otobüsünde seyahat eden M.D.A.'nın telefonundaki yazışmaları gördüğünü iddia eden bir yolcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarcı, M.D.A'nın Devrim-Der adlı bir grupta yazışmalar yaptığını ve telefonda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının olduğunu iddia etti.

"Grup kurup yazışıyorlar, resimler var"

İhber eden yolcu, “E-10 Otobüsündeyim. Devrim-Der diye grup kurmuşlar. Apo’nun resimleri var telefonunda” sözleriyle M.D.A’yı şikayet etti.

Çantalarında suç unsuruna rastlanmadı

18 Şubat'ta gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, E-10 otobüsünü Pendik’te durdurdu. Çantalarında hiçbir suç unsuruna rastlanmayan yolcu, savcılık kararıyla telefonuna el konulmasının ardından gözaltına alındı.

Avukat eşliğinde ifadesi alınan M.D.A, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Otobüste sohbet de ihbar edilmişti

Geçen günlerde Ankara’da Keçiören’den Kızılay’a giderken otobüste yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadını bir diğer yolcu şikayet etmişti. Yolcunun ihbarı sonrası M.A. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.