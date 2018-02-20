Grup Yorum ailelerinden liste tepkisi

İçişleri Bakanlığı’nın ‘arananlar’ listesinde isimleri bulunan Grup Yorum üyelerinin aileleri “Hükümet bu listeyle çocukları kriminalize ederek ‘terörist’ ilan ediyor. Ama şunu bilsinler, elbet bu yarattıkları kara düzenin sonu gelecektir” dediler.

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ndeki toplantıda ilk sözü alan İdil Kültür Merkezi çalışanı Nuri Cihandaydı, “12 Eylül’de de böyleydi. Birkaç gün sonra bütün İstanbul afişlerle donatıldı. Kendilerine göre suçlu ilan ettiklerini bütün merkezi meydanlarda teşhir etmeyi, halkımızı ihbarcılaşmaya sevk etmeye çalıştılar, başaramadılar. Bugün de yapmaya çalıştıkları budur” dedi. Avukat Berrak Çağlar, listede yüzlerce isim olduğunu hatırlatarak, “Hakkında mahkemelerce hüküm kurulmamış her kişi masumdur, bu masumiyet karinesidir. Peki nerede masumiyet karinesi? Hangisinin hakkında bir mahkeme kararı var örgüt üyeliğine dair. Hukuk devletinin bittiği noktadayız” diye konuştu. Öte yandan Grup Yorum üyesi 19 yaşındaki Dilan Ekin’in yargılandığı davaya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ekin, SEGBİS’le bağlandığı duruşmada, yüzyüzelik ilkesi yerine getirilmediği için savunma yapmadı. Ekin, belinde bulunan platinin kayması nedeniyle felç riski olduğunu ve tahliye edilmesini istedi. Mahkeme ise tahliye talebini reddetti.