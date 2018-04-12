12 Nisan 2018 10:34

YÖK silahlı saldırı gündemiyle toplandı

YÖK silahlı saldırı gündemiyle toplandı
YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.
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