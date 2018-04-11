CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSAG) adına, yarın (12 Nisan Perşembe) saat 18:30 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Salonu'nda Ankara Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak.
11 Nisan 2018 22:19
Gökhan Günaydın adaylığını açıklayacak
CHP Parti Meclisi Gökhan Günaydın yarın adaylığını açıklayacak.
CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSAG) adına, yarın (12 Nisan Perşembe) saat 18:30 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Salonu'nda Ankara Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak.
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