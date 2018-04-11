11 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı

Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanacak olan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Şans Topu ikinci devrini gerçekleştirdi ve büyük ikramiye 1.689.135,33 TL'ye ulaşmıştı. İşte, 11 Nisan Şans Topu sonuçları...

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçları açıklandı ve şanslı numaralar belirlendi. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 11 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

6, 23, 25, 26, 30 + 4

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.