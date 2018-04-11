Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. Şahin'in memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından sabaha karşı askeri noktaya havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldı. Şehit Şahin'in acı haberi ise Kırşehir'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olan Şahin'in Kırşehir'in Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı köyünde toprağa verileceği belirtildi.