11 Nisan 2018 16:27

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu
Taksiye aldığı müşteriyi çok dolaştıran taksici 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Suudi Arabistanlı müşteriyi yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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