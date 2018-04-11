Suudi Arabistanlı müşteriyi yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
11 Nisan 2018 16:27
Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu
Taksiye aldığı müşteriyi çok dolaştıran taksici 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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