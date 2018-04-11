Diyanet'in çocuk dergisinde Kut'ül Amare var, 23 Nisan yok!

Diyanet Çocuk Dergisi’nin Nisan sayısı kapağı ve sayfaları Osmanlı devletinin İngilizlere karşı zaferiyle sonuçlanan Kut’ül Amare muharebesine ayrıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise yok sayıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre derginin kapağı ve sayfaları Kut'ül Amare muharebesine ayrıldı. Testler ve bulmacalarda Kut'ül Amare yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise adeta yok sayıldı. Dergideki çizgi romanlarda bile Kut'ül Amare işlendi. 23 Nisan'a ise sadece “Tarihte bu ay” köşesinde, çok kısa bir şekilde değinildi. Diyanet Çocuk Dergisi'nde 29 Nisan 1916'da yapılan ve Osmanlı devletinin İngilizler'e karşı zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare muharebesine 17 sayfa yer ayrıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ise “Marifetli Takvim” sayfasında sadece üç cümleyle yer verildi.