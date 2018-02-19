Hedef gösterilen mimarın standına saldırıp üstüne yürüdüler

Şahin, geçen günlerde Zeytin Dalı Harekatı’nı destekleyen bir grup İstiklal Marşı okurken ayağa kalkmayınca hedef gösterilmiş, gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Şahin Spor Sokak’taki eylemine devam ederken bugün İlhan Koç isimli bir kişi alana geldi. Koç, “İstiklal Marşımıza saygısı olmayanı ben de… (protesto ediyorum)“ yazılı bir döviz açtı.

Koç, yerel ve ulusal basında Şahin’le ilgili haberleri okuduğunu belirterek “Bunun üzerine ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda onlarca şehit verirken, İstiklal marşımızı tekrar yazdırmamaya, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye yeminliyken, İstiklal marşımıza karşı yapılan bu saygısızlığa vatansever bir Düzceli olarak kayıtsız kalamayacağımı anladım” dedi.

Eylemci şöyle devam etti: “Bu aşamada ben de işini geri isteyen ancak halkın bazı değerlerine saygı göstermeyen, özellikle uğruna şehit verdiğimiz İstiklal marşımıza saygısızlık gösteren kişi ve kişileri protesto etmeye karar verdim. Bu yönde ben de bu süreçten sonra İstiklal marşımızı protesto edenleri protesto ediyor, gerekirse vatan ve millet uğruna canımı seve seve feda edeceğime söz veriyorum.”

Koç’un açıklamasının ardından alanda toplanan vatandaşlardan bazıları Şahin’in üzerine yürüdü.

Bazı vatandaşlar ise Şahin’in standını tekmeleyerek eylemini sonlandırmasını istedi. Polis, Alev Şahin’e tepki gösterenleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Alev Şahin ve İlhan Koç ise eylemlerine devam etti.