Devletin iki numarası da Kadir Mısıroğlu’nun yanında

Mısıroğlu'na bir başka ziyaret de TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan geldi. Kahraman'ın, Mısıroğlu'yla karşılıklı oturduğu ve güldüğü görüldü.

Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan'la Mısıroğlu aynı fotoğraf karesinde yer almıştı. Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısıroğlu’nun elini tuttuğu görülmüştü.

KAHRAMAN DA O KAREDE YER ALDI

Mısıroğlu'na bir başka ziyaret de TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan geldi. Kahraman'ın, Mısıroğlu'yla karşılıklı oturduğu ve güldüğü görüldü.

İsmail Kahraman'la beraber, Atatürk'e ve Meclis’e ettiği hakaretlerle bir dönem sürekli adından söz ettiren eski Refah Partisi Milletvekili ve Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz da Mısıroğlu'nu ziyaret etti...

İşte o fotoğraf: