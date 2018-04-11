İstismardan yargılanan temizlik görevlisi hakkında karar

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ortaokulda temizlik görevlisi F.T. (38), temizlik yaparken M.K. adlı kız öğrencinin yanağından makas alarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Olay, 2016 yılında ilçedeki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulda geçici işçi olarak çalışan F.T., beden eğitimi dersi sırasında boş olan sınıfı temizlemek istedi. F.T., sınıfta nöbetçi olan M.K.'nin dışarı çıkmasını istedi. F.T.'nin yanağına dokunduğu M.K., dışarı çıkmadı.

F.T. sınıftaki işini bitirdikten sonra dışarı çıktı. F.T. hakkında, M.K.'ya karşı cinsel istismar eyleminde bulunduğu iddiasıyla jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan F.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

F.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık F.T. ve iki tarafın avukatları hazır bulunurken, M.K. katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.T., öğrenciye, sadece yanağını severek dışarı çıkmasını söylediğini anlattı. Bunu iddia edildiği gibi cinsel amaçlı yapmadığını ifade eden F.T., "Sınıfı temizlemek için girdim. Mağdure dışarı bakıyordu. Kendisine sevgi amaçlı yanağına dokundum. Dışarı çıkmasını istedim. Müdür bey öğrencilere sevecen davranın diyordu. Müdür bey sınıfları temizlerken toz nedeniyle içeride öğrenci kalmamasını istiyordu. O da çıkmayacağını söyleyip kalorifer peteğinin orada durdu. Kendisine 'Bu olanlar aramızda kalsın' demedim. İşim bitince dışarı çıktım. Neden böyle bir suçlama atıldığını bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında toplanan deliller ve F.T.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve somut deliller bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.