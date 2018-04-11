Ayrıntılar geliyor...
11 Nisan 2018 11:40
Bahçelievler'de lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı
Bıçaklanan öğrenci 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Çok Okunanlar
-
İstismardan yargılanan temizlik görevlisi hakkında karar
-
Metrobüste taciz davasında karar
-
Emniyet Müdürlüğü'nden okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
-
Bahçelievler'de lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı
-
Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti
-
İlber Ortaylı Boğaz'daki kazayı yorumladı
-
Bakan açıkladı: Fenomenlere kötü haber
-
Meteoroloji'den açıklama
-
Bursa'daki polis dehşetinin detayları ortaya çıktı!
-
Ankara metrosunda korkutan patlama sesi