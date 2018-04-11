11 Nisan 2018 11:40

Bahçelievler'de lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı

Bahçelievler'de lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı
Bıçaklanan öğrenci 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
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