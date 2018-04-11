Bursa'daki polis dehşetinin detayları ortaya çıktı!

Bursa merkez Nilüfer ilçesinde, polis memuru olan veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni silahla vurarak yaraladı.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı.

İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğretmenlere kurşun yağdıran polis memurunun okulu daha önce de bastığı iddia edildi.

Bursa'da bugün sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru, Müdür Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı. Olay sırasında okuldaki öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Silahlı saldırıdaki dehşeti yaşayan küçük bir ilkokul öğrencisi, "Irmak diye bir arkadaşım görmüş. Silah sesleri yukarıdan gelmiş. Bir de Sinan öğretmenin bacağına gelmiş. İki tane silah sesi geldi." ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU OKULU DAHA ÖNCE DE BASMIŞ

Cumhuriyet'in ulaştığı Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona'nın açıkşamalarına göre öğretmenlere kurşun yağdıran polis memurunun, okulu daha önce de bastığı ortaya çıktı. Rona şu açıklamayı yaptı:

Çocuğunun sınıfının değiştirilmesi için okula gelen polis memuru, ilk baskından sonra Emniyet’e şikayet edilmiş. Polis, okulu basmadan önce psikolojik sorunları nedeniyle görevli bulunduğu Çocuk Şube’den geri hizmetlere çekilmiş. Ancak buna rağmen silahına el konulmamış olması, yine göz göre göre okulda kan akmasına yol açtı.