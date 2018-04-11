Tuğçe Kazaz sosyal medyada yine gündem oldu

Uzun süredir sessizliğini koruyan Tuğçe Kazaz’ın neden gündem olduğu bazı kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Peki siyasi konularda yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Kazaz, bu kez ne söyledi?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tuğçe Kazaz, konuk olduğu programlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın sunduğu ‘Uyan Türkiyem' programına katılan eski manken, 2019'da yapılacak seçimle ilgili konuşmasıyla adından söz ettirmişti. Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Tuğçe Kazaz, bu kez ABD, Rusya ve Suriye'de gelişen olaylarla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle Ti’ye alındı. İşte o yorumlardan bazıları;

Rus diplomatlarının Batı dünyası ve özellikle ABD tarafından sınırdışı edilmesi ve Trump'ın devam eden tutumu, seçime giren Putin'e yaptığı çok büyük bir jest. Bu olay, Rus milliyetçileri üzerindeki etkisini seçimlerde gösterdi. Böylece ABD seçimlerinde Putin'in desteğini aldığı iddia edilen Trump hem bu algıyı yıktı hem de Putin ile ödeşmiş oldu. Yani bir taşla iki kuş vurdular.

Kısacası; ABD ve Rusya sözde çatışsalar da özde ortak menfaatleri birdir. O nedenle şimdilerde müttefik olarak algıladığımız Rusya ile ilerleyen süreçte karşı karşıya gelmemiz, hatta olası bir savaşa girmemiz çok yüksek bir ihtimal. Onun için dikkat etmekte fayda var.