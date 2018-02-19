Çorbacıdaki silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Ataşehir’de önceki gece bir çorbacıda 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Ataşehir’de bir çorbacıda önceki gece 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli E.T., Ataşehir Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan zanlı, emniyete girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Şüphelinin ifadesinin ardından yarına adliyeye sevk edileceği öğrenildi.